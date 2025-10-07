フリーマンが佐々木朗希へ賛辞を贈った(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間10月6日、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦の9回にリリーフ登板。2試合連続でセーブを挙げた。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン4−3と1点差に詰め寄られた9回二死一、三塁の場面。佐々木はマウンドに上がり、トレー・ターナーと対戦。初球はスプリット、2球目は159キロのフォーシ