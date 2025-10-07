ソフトバンクは、伊藤忠エネクス、日本BCPとともに、LPガスを国内各地の携帯電話基地局へ配送する体制を構築した。10月1日から運用が始まっている。 LPガスは、全国9カ所にある燃料備蓄拠点から運び出される。非常用可搬型発電機の燃料になるという。 大規模災害などで運用する非常用可搬型発電機は、どこでも持ち運べる一方、安定して燃料を確保することが課題だった。今回の取り組みで、災害時でも非常用可搬型基