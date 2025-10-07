JR東日本の「イーストアイ」＝2016年2月、JR仙台駅JR東日本は7日、設備などを点検する新幹線の専用検測車「E927系」を開発すると発表した。新車両はJR東が運行している東北、上越、北陸、山形、秋田新幹線で使用でき、人工知能（AI）などの最新技術を活用し、2029年度の導入を目指す。JR東によると、車両は秋田新幹線「E6系」の後継として開発中の「E11系」をベースにし、新幹線と在来線区間を走ることができる。デザインや色