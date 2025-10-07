ロックバンドRIZEのベーシストkenken（39）が7日、X（旧ツイッター）を更新。母親へ連絡を呼びかけた。「久しぶりにお昼に時間できたので、マリさんとランチもんじゃなうー。会えなくても1日必ず電話するのが私の決まりなんです」と明かし、「このツイート見たみんなも、お母さんが健在ならたまには連絡してあげよう」と呼びかけた。この投稿に「とてもイイコト！私も1日1回、メールだけどやりとりしてる！」「今日80過ぎの母と