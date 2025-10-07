タレント鈴木紗理奈（48）が7日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。自民党新総裁の高市早苗氏に今後に期待する思いを声に出した。MC石井亮次から「女性新総裁です。紗理奈さん、どうでしょう」と問われて「期待してます」と答えて「ま、コメントがすごい分かりやすいし、党内のゴタゴタのことあまり言ったことなくて、どちらかというと、国民が苦しいから経済どうするかみたいな、政策のこと、国民に寄り添うこ