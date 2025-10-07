【モデルプレス＝2025/10/07】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が10月6日、自身のInstagramを更新。タイトなミニスカート姿で美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】新喜劇女優、美脚際立つタイト衣装姿◆小寺真理、タイトミニスカートで美脚披露マネージャーによるこの投稿では、舞台袖で共演者たちと出番を待つ小寺の姿を写した写真とともに「本番前にセリフの練習をするこてまりさんです」とセットの中で練習中