落語家の桂雀三郎（７６）が７日、大阪・サンケイホールブリーゼで行われた「桂雀三郎独演会」（１１月２４日）の取材会に出席した。今回、雀三郎は落語作家・小佐田定雄氏の「哀愁列車」と上方落語の大作「質屋蔵」と「植木屋娘」を披露する。前座には桂九寿玉（くすだま）、ゲストに桂米之助が出演する予定だ。演目について雀三郎は「３作やります。新作として（哀愁列車は）季節的にも冬ネタ。歌がいっぱい出て来てにぎや