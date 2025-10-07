セブン‐イレブンは、昭和のヒット商品「じゃがまるくん」を令和バージョンにブラッシュアップした中華まん『じゃがまるくん（ポテト＆ミート）』を10月14日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗で順次販売する。価格は139円（税込150.12円）。「じゃがまるくん」は、1983年にセブン‐イレブンで発売されたスナック商品。当時、アメリカでポテトブームが再燃し、日本でもベイクドポテト専門店が人気を集めていたことを背景に誕生