ソフトバンクは７日、松山秀明二軍監督（５８）の今季限りでの退団を発表した。松山二軍監督は２０１８年からホークスで二軍内野守備走塁コーチを務め、三軍や一軍を歴任した後、同郷で大学の後輩でもある小久保監督の一軍監督就任に伴い、２４年から２年間二軍監督を務めた。松山二軍監督は「いろいろな経験をさせてもらって、今後にも役立つような８年間だった」と語った。今後については「今日こういうことがあって、ここ