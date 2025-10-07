12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡【7位】天秤座総合運：★★★☆☆リラックスして過ごせそうな1日です。特に、友だちと気楽なおしゃべりをすると「こんなこともできそう」「これもしてみたい」と、ワクワクした気持ちになれそう。人の考えを否定しないことが、この運気を生かすポイント。恋愛運「察してほしい」「本当に言いたいことに気づ