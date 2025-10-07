韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「좋아요반사（チョアヨパンサ）」の意味は？「좋아요반사（チョアヨパンサ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、SNSに関する韓国語です。「좋아요반사（チョアヨパンサ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう