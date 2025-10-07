学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ROAS」はなんの略語？「ROAS」はなんの略か知っていますか？パーセントで表す割合のこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「return on advertising spend」を略した言葉でした！ROASとは、広告費の費用対効果のこ