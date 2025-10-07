「古い自民党のままだと国民に見られるようであっては、党の明日はない。真の意味で解党的な出直しを成し遂げなければならない」石破茂首相（68）が退陣表明に伴う会見でこう述べてから1カ月。10月7日、高市早苗新総裁（64）は党執行部の人事を正式決定したが、SNSでは“解党的出直し”からは程遠い顔ぶれだと疑問の声が上がっている。高市氏は、運営の要である「党四役」として、幹事長に鈴木俊一氏（72）、選対委員長に古屋圭司