主力の3車種でマイナーチェンジルーマニアの自動車メーカーで、仏ルノー・グループ傘下のダチアは、小型ハッチバック『サンデロ』とMPV『ジョガー』の改良新型を発表した。デザインとパワートレインを一新している。【画像】お洒落にリフレッシュしたダチアの主力3車種【サンデロ、サンデロ・ステップウェイ、ジョガーを詳しく見る】全34枚ジョガーには、新開発のハイブリッドシステムを搭載したハイブリッド155というモデルが設