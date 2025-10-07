安田大サーカス・クロちゃんが7日、自身のXを更新。母親と都内の名所を観光した写真を紹介した。【写真】「ママがビックリしてたしんよーw」クロちゃん親子ショット投稿で「母親を東京の名所、レインボーブリッジに連れてきたしん！」と報告。母と出かけた2枚の写真を添え、「トラックがビュンビュン飛ばしてて、ママがビックリしてたしんよーw」とつづった。ハッシュタグには「レインボーブリッジ」「名所」などと添えた。