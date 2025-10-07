2023年、静岡市葵区で開催されていた夜店市に車で突っ込み来場者を殺害しようとしたとされる男の裁判員裁判が、7日、静岡地裁で開かれ、男は起訴内容を一部否認しました。起訴状などによりますと、駿河区丸子の無職の被告の男は、2023年8月、夜店市の会場に車で突っ込み、会場にいた男女7人を殺害しようとした罪に問われています。7日の初公判で被告の男は、「私は人を殺すつもりでやったわけではない」などと起訴内容を一部否認し