CMソング「たらこ・たらこ・たらこ」で一世風靡したユニット「キグルミ」として活躍した俳優の志村玲那さんが、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を報告しました。現在は安定期に入っており、出産予定は来年2月から3月とのことです。 【写真を見る】【 志村玲那 】 「お腹に赤ちゃんがおります」第一子妊娠を報告安定期に入り来春出産予定志村さんは、「いつもありがとうございます またもや私事ではございます