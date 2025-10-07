アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平案をめぐって、「合意の成立を確信している」と述べました。【映像】トランプ氏の発言トランプ氏が先週示したガザの和平案をめぐって、イスラエルとイスラム組織ハマスとの交渉が6日、仲介国のエジプトで始まりました。アメリカからは中東担当のウィトコフ特使らが立ち会い、間接的な交渉が行われている模様です。「もうすぐ実現すると思う。ガザの