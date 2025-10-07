JAF=日本自動車連盟のオンライン申請フォームで、偽の台湾免許証を使って翻訳文の作成を申し込んだとして、警視庁に逮捕された中国籍の女性（47）について、東京地検はきょう付で不起訴としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。