自民党の新執行部は、公明党幹部と連立の継続に向けた協議を行いました。国民民主党の玉木代表は、この自民党と公明党との関係が自らの連立協議にも影響すると強調しました。国民民主党玉木代表 「公明党が（連立政権に）入らなくなると、うち（国民民主党）が仮に入っても（過半数に）足りない。だから公明党がどうするかが極めて重要」国民民主党の玉木代表は、自民党との連立協議をめぐり「まずは公明党が決めたことを踏まえ