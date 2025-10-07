自民党の高市総裁は7日に行った公明党の斉藤代表との政策協議で課題が残ったと記者団に説明した。「少しまだ時間がかかる話で、改めて協議する」とも述べた。「政治とカネ」問題を受けた政治改革を指しているとみられる。