自民党の高市新総裁のもと新たな執行部が発足したことを受けて、立憲民主党は臨時国会を早期に召集するよう求めました。【映像】笠国対委員長の発言「速やかに臨時国会を召集をするようにということ、さらにはこの首班指名を終えた後ですね、新たな内閣の所信表明総理の所信表明、さらにはそれに対する代表質問をですね、速やかにこのことをしっかりやってほしい。（ガソリンの）暫定税率廃止法案等の議論にしっかり入るように」