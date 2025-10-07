痛みの脳波を計測するNTTドコモ社員NTTドコモは身体や心の痛みを数値化し、他人と共有しやすくする新たな仕組みを開発したと7日までに発表した。言葉では伝えづらい痛みの程度を本人の脳波を基に解析して相手の感じ方に合わせて変換する、世界初の技術という。将来は医療や福祉、交流サイト（SNS）の誹謗中傷対策などさまざまな分野での活用が期待される。この技術では腹痛やけがの痛みに加えて辛い、冷たいなどの感覚、言葉や