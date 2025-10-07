オリックスは７日、育成の大江海透投手（２５）の現役引退を発表した。大江本人から４日に球団への申し入れがあり受理された。大江は２０２３年度育成ドラフト２位で九州ＡＬ・北九州からオリックスに入団。今季はウエスタンで２１試合に登板して１勝１セーブ、防御率２・５７の成績だった。