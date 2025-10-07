愛知県小牧市の市議がおよそ120万円の税金を滞納していたことがわかり、取材に「辞職について悩んでいる」と話しました。小牧市の河内光市議(58)は2024年11月、市が徴収する国民健康保険税およそ120万円の滞納がわかり、10月6日までに分割での納付を終えたと明らかにしました。自身が経営する建設会社の業績不振で、社会保険から国民健康保険への切り替えを申請しましたが、すでに代理人が切り替えをしていたため未払いにな