「かわいく陳列されてますが売り物じゃないですよ」【写真】ディスプレイのように3段の棚に並んだ猫さん3匹そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、猫好きたちを悶絶させています。写っているのは、棚に座ったり寝そべったりしながら見事に縦並びで同じポーズを決める3匹の猫。上から「みら」ちゃん（5歳・女の子）、「しゅら」くん（1歳・男の子）、「りおら」くん（1歳・男の子）です。まるでディスプレイのように整然と