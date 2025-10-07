中国は10月1日から8日まで、国慶節と中秋節の連休がつながる大型連休を迎えています。米旅行誌『ワールド・トラベラー』はこの連休を「中国のスーパーゴールデンウィーク」と表現し、「かつてない中国観光ブームが巻き起こっている」と公式サイト上で報じました。同報道は「北京の故宮博物院や四川省の九寨溝など、多くの観光地でチケットが完売した。また、多くの人々が自動車、鉄道、航空機などで移動し、空港など主要インフラの