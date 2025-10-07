イノベーションとアイデアのタネはどこにある？『WIRED』日本版がキャッチした、ファイブ（またはシックス）センスを刺激するグッドニュース。異文化が交錯するブルックリンに現れたのは、遊び心と記憶が弾む、13mのウォーターゲーム。