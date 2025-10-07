潟上市の飯田川小学校が学校創立から150年目を迎えています。それを記念した行事が行われていて、7日は学校にゆかりの深い2人が訪れ、児童たちは さまざまな人が地域と関わりをもっていることを学びました。潟上市の飯田川小学校。明治9年、1876年に前身の学校がつくられていて 今年創立から150年目を迎えました。現在の全校児童は136人です。7日は卒業生など学校にゆかりのあるゲストを招いて特別授業が行われました。東京の劇団