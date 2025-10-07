女子バスケットボールのアランマーレ秋田が、18日に開幕する新たなシーズンに向けて必勝祈願を行いました。チーム創設から10周年。節目での1部昇格へ決意を新たにしました。秋田市の日吉神社を訪れたのは、女子バスケットボールアランマーレ秋田の選手・スタッフなど、約30人です。昨シーズンは、Wリーグの2部、フューチャーで8勝17敗、6チーム中5位だったアラ