元お笑いコンビ「ブリリアン」のコージ（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。うれしい再会を報告した。コージは「再会慣れ親しんだ立ち位置」とつづり、「ブルゾンちえみ」の芸名で活動していたタレント、藤原しおりとの2ショットをアップした。コージは、芸人としてはブルゾンちえみとのユニット「ブルゾンちえみwithB」で大ブレーク。2020年にともに「withB」として活動していた杉浦大毅とのコンビ「ブリリア