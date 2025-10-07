タレントの西野未姫（26）が、家族と過ごす幸せあふれる休日の様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】自宅の巨大プール&幸せあふれる家族との休日（動画あり）2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）との“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生していた。これまで自身のSNSで、家族との日常を発信しており、3人でお出かけする様子や、自宅に設置した特大