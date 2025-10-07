雪に閉じ込められた登山者を救助するため、牛や馬を連れて救助活動を行う村人たち＝５日/Lingsuiye/AP（ＣＮＮ）チベット側のエベレストで友人たちと登山を楽しんでいたフェン・ホリデーさん（３０）の旅は、突如として恐怖の体験へと変わった。１０月にしては異例の猛吹雪に見舞われ、フェンさんをはじめとする数百人の登山者が危険な状況に取り残されたのだ。フェンさんのグループは今月１日、中国チベット自治区シガツェの集落