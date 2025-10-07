将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第4局の対局を行っている。注目の一戦はいよいよ夜戦へ突入。藤井王座がカド番をしのぎフルセットに持ち込むのか、タイトルに王手をかけている伊藤叡王が決着を付けるのか、白熱の終盤戦から目が離せない。【映像】藤井王座が勝利しタイに追いついた瞬間の表情第2、3