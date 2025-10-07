前橋市は、同市下長磯町の市道交差点に市内初の環状交差点（ラウンドアバウト）を設置し、９月２５日に供用を始めた。２０２１年度に交差点の整備を計画した際、変則的な形で事故の危険性が指摘されたため、速度を落として走る必要があるこの交差点を採用した。市は事故抑止につながると期待している。ラウンドアバウトは、中央に円形ゾーンを設けた交差点。車は周りの道（環道）に左折して進入し、時計回りに走って目的の方向