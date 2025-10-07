7日午前、広島県廿日市市で校外学習をしていた児童ら19人がハチに刺されたことがわかりました。全員、命に別条はないということです。被害が発生したのは廿日市市津和野街道の悪谷付近です。廿日市市などによると、刺されたのは廿日市市立友和小学校の6年生15人、教員1人、ボランティア3人の19人で、1人が痛みを訴えて動けなくなり、救急隊員が抱えて下山しました。そのほかの人も病院に搬送されましたが、全員、命に別条はないと