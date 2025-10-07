パリ・ファッションウィークの会期中に行われたバレンシアガの２０２６春夏コレクションでランウェーを歩くモデル/Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Imagesパリ（ＣＮＮ）パリ・ファッションウィーク会期中の４日夜、バレンシアガのショー会場に到着したゲストの中には、慣れ親しんだ場所だと感じた人もいただろう。会場はフランス国王ルイ１３世の治世に建てられた礼拝堂で、バレンシアガを所有するケリングのラエネック本社の一