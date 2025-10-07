世界最高峰のエベレストで登山客が猛吹雪に襲われ、数百人が立ち往生しています。ロイター通信などによりますと、3日の夕方からエベレストで吹雪が発生し、登山客数百人が立ち往生しています。標高5000メートル付近で足止めされた登山客もいるということです。現在、救助活動が行われているということで、中国国営の中央テレビは6日正午までに350人が安全に帰還し、残り200人以上の登山客とも連絡がとれていると報じています。ロイ