アメリカ・カリフォルニア州の高速道路に医療用ヘリコプターが墜落し、3人が重体です。高速道路にヘリコプターの機体がひっくり返り、複数の車線に破片が散乱しています。消防当局によりますと、6日午後7時過ぎ、カリフォルニア州サクラメントの高速道路に医療用のヘリコプターが墜落し、乗っていた看護師、救急救命士、操縦士の合わせて3人が重体です。このヘリコプターは事故の直前に近隣の病院を離陸したばかりでした。この事故