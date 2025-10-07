医療法人社団鉄結は10月3日、「秋の肌トラブルに関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は9月1日〜20日、全国の20〜50代の社会人男女300名を対象に、インターネットで実施した。秋(9月〜11月)に肌トラブルを感じたことがありますか秋(9月〜11月)に肌トラブルを感じたことがあるか尋ねたところ、71.2%が「ある」と答えた。どのような肌トラブルであるか聞くと、最も多いのは「乾燥」(82.4%)で、「化粧のりの悪さ」(48.3%)