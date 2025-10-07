◆練習試合巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人のリチャード内野手が７日、右股関節痛のため練習試合を欠場した。前日６日のＳＵＢＡＲＵとの練習試合は「５番・一塁」で出場して２安打２打点だったが、この日は試合前の練習からグラウンドに姿がなかった。阿部監督は「足が痛かったみたい。寝起きで。なんか股関節痛いって言って治療に行ったよ」と明かし、「まあ大丈夫だと思う」と大事には至らないとの見通しを示し