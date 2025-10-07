広島の大瀬良大地投手が７日、広島・廿日市市の大野練習場でリハビリを開始した。３日に群馬県内の病院で右肘手術を受けた。来季開幕には間に合う見通し。「より体が元気になるという期待しかない。しっかりとリハビリのステップを踏んで、今年以上に元気な球を投げて抑えないといけないなという思い」と、３５歳シーズンへの思いを語った。右肘の手術は、２３年オフ以来４度目。「カープに入ってから３度目。こんなに許可して