◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―６楽天（７日・日向）巨人の育成３年目・吉村優聖歩（ゆうせふ）投手が、楽天戦に２番手で登板。２回無安打無失点、３奪三振と快投した。先発の松井の後を受けて６回からマウンドに上がると、７番からの下位打順を相手に見逃し三振、右飛、空振り三振で三者凡退。７回も続投し、１番・辰見からの打順でバットを折って二ゴロ、空振り三振で２死を奪い、３番・吉野には四球を与えたが次