１０月７日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、坂口氏がTレグ細胞の発見でノーベル生理学・医学賞を授与されたという読売新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した読売新聞の記事によると、スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した坂口 志文しもん ・大阪大特任教授（７４）ら３人に授与すると