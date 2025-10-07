10月7日、’24年度前期に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマの制作がスタートしたことが発表された。タイトルは『山田轟法律事務所』。『虎に翼』の主人公は伊藤沙莉（31）演じる佐田寅子であり、『山田轟法律事務所』にも伊藤は出演するが、今回焦点を当てられるのは土居志央梨（33）演じる山田よねと戸塚純貴（33）演じる轟太一だ。今回は、2人が設立した山田轟法律事務所をめぐる、知られざるエピソード