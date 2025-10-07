【新華社海口10月7日】中国海南省定安県の大嶺花崗岩鉱山プロジェクトは、人工知能（AI）を活用し、省内で最もスマート化された「グリーン（環境配慮型）・スマート鉱山」で、発電所建設大手、中国能源建設集団傘下の中能建装配式建築産業発展が投資、建設、運営を担っている。プロジェクトは、カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを目指すエネルギープラットフォームを中国で初めて露天掘り鉱山向けに構築し、全工程