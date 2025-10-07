高松市役所 高松市が7日、2026年度の財政運営指針と当初予算の編成方針を発表しました。財政運営指針については「将来にわたり持続可能な健全財政を目指して」をテーマに、重点的に実施すべき具体的方策を13項目定めています。 財源不足を解消するため、歳出改革に加え、歳入面でも固定資産税の超過課税などを視野に「安定的な自主財源の確保」を盛り込んでいます。 また積極的にネーミングライツを導入し、