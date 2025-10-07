静岡県内にも、コスパ最強のスーパーが続々とオープンしていて話題ですが、静岡市のMARK ISには、他にはない特徴を持つ個性的なスーパーが人気を集めています。（利用客）「息子がいろいろな魚がいるから毎回ここに来たいって」（利用客）「他のスーパにもあるんですけど、こんな種類があることないので」（利用客）「魚とかが豊富で保冷バックを持ってきました沼津から」客が絶賛するそのわ