通貨オプションボラティリティードル円１週間８．０％に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.006.056.935.87 1MO9.026.527.496.44 3MO9.036.647.647.00 6MO9.256.838.117.30 9MO9.356.978.407.56 1YR9.437.098.617.75 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.036.576.17 1MO7.867.716.66 3MO8.368.04