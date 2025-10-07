モデルでフルート奏者のCocomi（24）が7日、自身のインスタグラムを更新。美しい肌を披露した。「Diorクチュール アイ パレット ホリデー コレクション 2025」と書き出したCocomi。Diorの新作コスメを使用した写真を掲載した。「サーカスの輝きとワクワク感を閉じ込めたようなパレット。全国発売が10月10日です」と告知。「温かみのあるブラウンとシマーなピンク両方兼ね備えてるパレットになります。綺麗。。。」とアピール